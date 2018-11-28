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#ليبيا_الآن| استقبلت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسة ستيفاني وليامز، اليوم ال…

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| استقبلت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسة ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، سيدات من منظمة معا نبنيها، وقمن بأطلاعها على مبادرات المنظمة، حيث أتفق الجميع على أهمية مشاركة المرأة بالعملية السياسية في #ليبيا، وبدورها أكدت ستيفاني أن المرأة مكون هام بالملتقى الوطني.

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