ليبيا_الآن| استقبلت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسة ستيفاني وليامز، اليوم ال…

#ليبيا_الآن| استقبلت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسة ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، سيدات من منظمة معا نبنيها، وقمن بأطلاعها على مبادرات المنظمة، حيث أتفق الجميع على أهمية مشاركة المرأة بالعملية السياسية في #ليبيا، وبدورها أكدت ستيفاني أن المرأة مكون هام بالملتقى الوطني.
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