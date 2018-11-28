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#ليبيا_الآن| عقدت لجنة التنسيق لخطة التنمية المحلية ببلدية #نالوت، أمس الثلاثا…

تم النشر منذُ 2 دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| عقدت لجنة التنسيق لخطة التنمية المحلية ببلدية #نالوت، أمس الثلاثاء، أجتماعها الدوري الثاني عشر، بديوان البلدية، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة.





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