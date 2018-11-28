ليبيا_الآن| عقدت لجنة التنسيق لخطة التنمية المحلية ببلدية #نالوت، أمس الثلاثا…

#ليبيا_الآن| عقدت لجنة التنسيق لخطة التنمية المحلية ببلدية #نالوت، أمس الثلاثاء، أجتماعها الدوري الثاني عشر، بديوان البلدية، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة.









