ليبيا_الآن| زار عميد بلدية #زوارة المكلف عصام الهاميسي، ومدير المكتب يوسف الم…

#ليبيا_الآن| زار عميد بلدية #زوارة المكلف عصام الهاميسي، ومدير المكتب يوسف المنصوري، اليوم الأربعاء، موسسة الإصلاح والتاهيل #بمليته، وذلك لمعرفة إحتياجات الموسسة وتقديم الخدمات التي تحتاجها، لتفعيل هذه المؤسسة.









