ليبيا_الآن| زار عميد بلدية #زوارة المكلف عصام الهاميسي، ومدير المكتب يوسف الم…

#ليبيا_الآن| زار عميد بلدية #زوارة المكلف عصام الهاميسي، ومدير المكتب يوسف المنصوري، اليوم الأربعاء، موسسة الإصلاح والتاهيل #بمليته، وذلك لمعرفة إحتياجات الموسسة وتقديم الخدمات التي تحتاجها، لتفعيل هذه المؤسسة.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن| استقبلت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسة ستيفاني وليامز، اليوم ال…
#ليبيا_الآن| إستقبال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، ا…
#ليبيا_الآن| أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن أقامة فعاليات أحياء اليوم ا…
#ليبيا_الآن| صرفت إدارة جهاز الإمداد الطبي بالحكومة المؤقتة #ببنغازي، اليوم ال…
تم النشر منذُ 3 ساعات
أضف تعليقـك