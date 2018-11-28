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#ليبيا_الآن| زار عميد بلدية #زوارة المكلف عصام الهاميسي، ومدير المكتب يوسف الم…

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| زار عميد بلدية #زوارة المكلف عصام الهاميسي، ومدير المكتب يوسف المنصوري، اليوم الأربعاء، موسسة الإصلاح والتاهيل #بمليته، وذلك لمعرفة إحتياجات الموسسة وتقديم الخدمات التي تحتاجها، لتفعيل هذه المؤسسة.





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