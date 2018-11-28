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#ليبيا_الآن| بحث رئيس المجلس التسييرى لبلدية #بنغازى الصقر بوجوارى، اليوم الأر…

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بحث رئيس المجلس التسييرى لبلدية #بنغازى الصقر بوجوارى، اليوم الأربعاء، ومدير مركز طب وجراحة القلب، ومدير مستشفى الهوارى العام، ومدير مستشفى الكلى، ومدير مستشفى الجمهورية، ومدير عيادة الصابرى المجمعة، سير أعمال تنفيذ المشاريع المتعلقة بقطاع الصحة داخل نطاق البلدية.





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