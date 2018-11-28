ليبيا_الآن| قام الحرس البلدي ببلدية #طرابلس المركز، اليوم الأربعاء، ومكتب الت…

#ليبيا_الآن| قام الحرس البلدي ببلدية #طرابلس المركز، اليوم الأربعاء، ومكتب التنسيق الأمني، ولجنة تنفيذ أعمال أزالة المخالفات بالبلدية، بحملة على استخدام الأرصفة كمعارض للسيارات، وتم أخطار المخالفين بمهلة لمدة 24 ساعة، والا سيتم حجز السيارات، بالتعاون مع مرور طرابلس المركز.
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تم النشر منذُ 3 ساعات
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