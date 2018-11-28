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#ليبيا_الآن| يشتكي الليبيون من ضعف الخدمات الصحية، حيث يسافر معضمهم لتلقي العلا…

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| يشتكي الليبيون من ضعف الخدمات الصحية، حيث يسافر معضمهم لتلقي العلاج والرعاية الصحية التي يستحقونها، حتى وأن أرتفعت تكاليف التغطية الصحية. وأنتم هل مع السفر للخارج لتلقي العلاج؛ بأقتراض المال أن كان أهل المريض لا يملكون المال؟

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