ليبيا_الآن | أُقيمت إحتفالية بمناسبة إختتام دورة تدريبية خاصة لأفراد إدارة الم…

#ليبيا_الآن | أُقيمت إحتفالية بمناسبة إختتام دورة تدريبية خاصة لأفراد إدارة المباحث الجنائية فرع #بنغازي، في قسم المختبر المركزي في مركز بنغازي الطبي، في مجال التحاليل الطبية التي لها علاقة مباشرة بالمعمل الجنائي، في إختصاصات علم الطب الشرعي العلوم الجنائية ومن ضمن أقسام المعمل هي السموم و المخدرات و DNA.
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