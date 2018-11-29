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#ليبيا_الآن | أُقيمت إحتفالية بمناسبة إختتام دورة تدريبية خاصة لأفراد إدارة الم…

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أُقيمت إحتفالية بمناسبة إختتام دورة تدريبية خاصة لأفراد إدارة المباحث الجنائية فرع #بنغازي، في قسم المختبر المركزي في مركز بنغازي الطبي، في مجال التحاليل الطبية التي لها علاقة مباشرة بالمعمل الجنائي، في إختصاصات علم الطب الشرعي العلوم الجنائية ومن ضمن أقسام المعمل هي السموم و المخدرات و DNA.






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