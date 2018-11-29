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#ليبيا_الآن | إكتشاف مقبرة أثرية ليبية من العصور الرومانية، في محلة دوغة في بلد…

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إكتشاف مقبرة أثرية ليبية من العصور الرومانية، في محلة دوغة في بلدية #ترهونة، تعود إلى أكثر من 1700 سنة تقريبًا ،وتسليمها لمكتب الآثار في مدينة ترهونة.





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