ليبيا_الآن | إكتشاف مقبرة أثرية ليبية من العصور الرومانية، في محلة دوغة في بلد…

#ليبيا_الآن | إكتشاف مقبرة أثرية ليبية من العصور الرومانية، في محلة دوغة في بلدية #ترهونة، تعود إلى أكثر من 1700 سنة تقريبًا ،وتسليمها لمكتب الآثار في مدينة ترهونة.









