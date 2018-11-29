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#ليبيا_الآن | سلّمت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة مركبات آلية جديدة لمديرية…

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | سلّمت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة مركبات آلية جديدة لمديرية أمن مطار بنينا الدولي في مدينة #بنغازي.




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قناة الان

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