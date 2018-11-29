#ليبيا_الآن | سلّمت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة مركبات آلية جديدة لمديرية أمن مطار بنينا الدولي في مدينة #بنغازي.
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