#ليبيا_الآن | إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري سفير مملكة #إسبانيا لدى #ليبيا فرانسيسكو دي ميغيل، وناقشا المشهد السياسي والأمني والاقتصادي، ومجالات التعاون بين البلدين، والمرحلة السياسية المقبلة وإصدار دستور للبلاد، والوصول إلى الانتخابات التي ستدعم استقرار الدولة.
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