#ليبيا_الآن | إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري سفير مملكة #إسبانيا لدى #ليبيا فرانسيسكو دي ميغيل، وناقشا المشهد السياسي والأمني والاقتصادي، ومجالات التعاون بين البلدين، والمرحلة السياسية المقبلة وإصدار دستور للبلاد، والوصول إلى الانتخابات التي ستدعم استقرار الدولة.



