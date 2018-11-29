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#ليبيا_الآن | إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري سفير مملكة #إسبانيا …

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري سفير مملكة #إسبانيا لدى #ليبيا فرانسيسكو دي ميغيل، وناقشا المشهد السياسي والأمني والاقتصادي، ومجالات التعاون بين البلدين، والمرحلة السياسية المقبلة وإصدار دستور للبلاد، والوصول إلى الانتخابات التي ستدعم استقرار الدولة.


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