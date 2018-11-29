#ليبيا_الآن | إستقبل وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق بداد قنصو نائب رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في #ليبيا مات هوبر، ومساعد رئيس البعثة للمراقبة الميدانية والتواصل كمال الشريف، لبحث ومناقشة الأوضاع التي تواجهها ليبيا في ملف الهجرة غير الشرعية.





