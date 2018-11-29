ليبيا_الآن | إستقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع ال…

#ليبيا_الآن | إستقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله سفير #إسبانيا لدى #ليبيا فرانسيسكو دي ميغيل، لبحث العلاقات التي تربط المؤسسة بالشركات الإسبانية، ودورها في تحقيق أهداف الإنتاج والتنمية المكانية في المناطق القريبة من عملياتها.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن | إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري سفير مملكة #إسبانيا …
تم النشر منذُ 1 ساعة
#ليبيا_الآن | سلّمت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة مركبات آلية جديدة لمديرية…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#ليبيا_الآن | إكتشاف مقبرة أثرية ليبية من العصور الرومانية، في محلة دوغة في بلد…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#ليبيا_الآن | أُقيمت إحتفالية بمناسبة إختتام دورة تدريبية خاصة لأفراد إدارة الم…
تم النشر منذُ 3 ساعات
أضف تعليقـك