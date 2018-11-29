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#ليبيا_الآن | إستقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع ال…

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إستقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله سفير #إسبانيا لدى #ليبيا فرانسيسكو دي ميغيل، لبحث العلاقات التي تربط المؤسسة بالشركات الإسبانية، ودورها في تحقيق أهداف الإنتاج والتنمية المكانية في المناطق القريبة من عملياتها.

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