ليبيا_الآن | قبضت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على شخصٍ ل…

#ليبيا_الآن | قبضت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على شخصٍ ليبي الجنسية بحوزته أكتر من 8 كيلو جرام من مخدرات الحشيش، واتخذت الإجراءات القانونية حياله، واعترف بما نُسب إليه وأُحيل إثر ذلك إلى النيابة.
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