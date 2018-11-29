ليبيا_الآن | قبضت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على شخصٍ ل…

#ليبيا_الآن | قبضت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على شخصٍ ليبي الجنسية بحوزته أكتر من 8 كيلو جرام من مخدرات الحشيش، واتخذت الإجراءات القانونية حياله، واعترف بما نُسب إليه وأُحيل إثر ذلك إلى النيابة.







