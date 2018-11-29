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#ليبيا_الآن | قبضت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على شخصٍ ل…

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | قبضت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على شخصٍ ليبي الجنسية بحوزته أكتر من 8 كيلو جرام من مخدرات الحشيش، واتخذت الإجراءات القانونية حياله، واعترف بما نُسب إليه وأُحيل إثر ذلك إلى النيابة.




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