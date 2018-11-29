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#ليبيا_الآن | إستقبل وزير خارجية حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة سفير مملكة #اس…

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إستقبل وزير خارجية حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة سفير مملكة #اسبانيا لدى #ليبيا فرانشيسكو دي ميغيل، لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل التعاون في مختلف المجالات ودعم استقرار ليييا، وتحضيرات اجتماع اللجنة الليبية الاسبانية المشتركة، إضافة لملف الباخرة اﻹسبانية التي ترسو على السواحل الليبية وعلى متنها 12 مهاجرا غير شرعي.


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