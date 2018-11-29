ليبيا_الآن | إستقبل وزير خارجية حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة سفير مملكة #اس…

#ليبيا_الآن | إستقبل وزير خارجية حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة سفير مملكة #اسبانيا لدى #ليبيا فرانشيسكو دي ميغيل، لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل التعاون في مختلف المجالات ودعم استقرار ليييا، وتحضيرات اجتماع اللجنة الليبية الاسبانية المشتركة، إضافة لملف الباخرة اﻹسبانية التي ترسو على السواحل الليبية وعلى متنها 12 مهاجرا غير شرعي.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن | #فيديو | كلمة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خلال افتتاح…
تم النشر منذُ 56 دقيقة
#ليبيا_الآن | قبضت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على شخصٍ ل…
تم النشر منذُ 1 ساعة
#عاجل| المفوضية العليا للانتخابات تعلن تسلمها لقانون الاستفتاء على الدستور. #ل…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبيا_الآن | #فيديو | عقد المجلس الأعلى للدولة أمس الأربعاء جلسته العادية الر…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
أضف تعليقـك