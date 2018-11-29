#ليبيا_الآن | إستقبل وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة سفيرة جمهورية #فرنسا بياتريس لوفرابير دو هيلين، لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث سبل التعاون، ودعم استقرار #ليييا، وقرب استئناف عمل السفارة الفرنسية من #طرابلس، والمشاركة في قمة خمسة + خمسة المزمع عقدها بمدينة #مارسيليا الفرنسية.
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