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#ليبيا_الآن | إستقبل وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة سفيرة جمهورية #فرنسا …

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إستقبل وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة سفيرة جمهورية #فرنسا بياتريس لوفرابير دو هيلين، لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث سبل التعاون، ودعم استقرار #ليييا، وقرب استئناف عمل السفارة الفرنسية من #طرابلس، والمشاركة في قمة خمسة + خمسة المزمع عقدها بمدينة #مارسيليا الفرنسية.


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