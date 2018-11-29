ليبياـالآن| السفارة #الإيطالية تعلن عن زيادرة حجم الدعم المقدم إلى حكومة ال…

#ليبياـالآن| السفارة #الإيطالية تعلن عن زيادرة حجم الدعم المقدم إلى حكومة الوفاق الوطني المخصص لمكافحة الإتجار بالبشر و تحسين اوضاع المهاجرين و النازحين. كما أعلنت عن تخصيص 1.1 مليون يورو الى منظمة الصحة العالمية في #ليبيا لتحسين الدعم الصحي للمهاجرين.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن | #فيديو | بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني إحتياجات بلديتي…
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / قناة الان
10 علامات تخبرنا باقتراب النوبة القلبية ” إنفوغراف ” #ليبيا
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبيا_الآن | إستقبل وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة سفيرة جمهورية #فرنسا …
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / قناة الان
#الرائد_أخبار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية تعلن، الخميس، فتح باب ت…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
أضف تعليقـك