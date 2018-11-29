ليبياـالآن| السفارة #الإيطالية تعلن عن زيادرة حجم الدعم المقدم إلى حكومة ال…

#ليبياـالآن| السفارة #الإيطالية تعلن عن زيادرة حجم الدعم المقدم إلى حكومة الوفاق الوطني المخصص لمكافحة الإتجار بالبشر و تحسين اوضاع المهاجرين و النازحين. كما أعلنت عن تخصيص 1.1 مليون يورو الى منظمة الصحة العالمية في #ليبيا لتحسين الدعم الصحي للمهاجرين.