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#ليبياـالآن| مراقبة الاقتصاد ببلدية #مرادة، ترسل الدّفعة السّادسة من مخصّصات م…

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| مراقبة الاقتصاد ببلدية #مرادة، ترسل الدّفعة السّادسة من مخصّصات مادة الدّقيق لتوزيعها على مخابز البلدية .

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قناة الان

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