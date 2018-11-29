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#ليبياـالآن| أنباء عن إطلاق سراح “فرج أبو غالية الفرجاني”، نائب رئيس المخابرات…

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| أنباء عن إطلاق سراح “فرج أبو غالية الفرجاني”، نائب رئيس المخابرات السابق في عهد #القذافي، وكان قد اعتقل في #الزاوية في عام 2011.

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قناة الان

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