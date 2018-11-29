#ليبياـالآن| أنباء عن إطلاق سراح “فرج أبو غالية الفرجاني”، نائب رئيس المخابرات السابق في عهد #القذافي، وكان قد اعتقل في #الزاوية في عام 2011.
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