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#ليبياـالآن| بحث اجتماع موسع لبلدية #سرت مستجدات إعادة تأهيل مطار #سرت الدول…

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| بحث اجتماع موسع لبلدية #سرت مستجدات إعادة تأهيل مطار #سرت الدولي. إذ تم الاتفاق على أن تتولى البلدية صيانة الصالات بالمطار ةمراجعة العقود المبرمة مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بهدف تفعيلها.



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