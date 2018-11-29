ليبياـالآن| بحث اجتماع موسع لبلدية #سرت مستجدات إعادة تأهيل مطار #سرت الدول…

#ليبياـالآن| بحث اجتماع موسع لبلدية #سرت مستجدات إعادة تأهيل مطار #سرت الدولي. إذ تم الاتفاق على أن تتولى البلدية صيانة الصالات بالمطار ةمراجعة العقود المبرمة مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بهدف تفعيلها.
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