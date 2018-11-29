#ليبياـالآن| استلمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في #ليبيا وثيقة القانون المخصص للاستفتاء على مشروع الدستور، الصادر عن مجلس النواب #الليبي. ويتضمن القاون خمس وأربعين مادة تنظم القواعد التي ستجرى بموجبها عملية الاستفتاء على مشروع الدستور.
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