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#ليبياـالآن| استلمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في #ليبيا وثيقة القانون…

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| استلمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في #ليبيا وثيقة القانون المخصص للاستفتاء على مشروع الدستور، الصادر عن مجلس النواب #الليبي. ويتضمن القاون خمس وأربعين مادة تنظم القواعد التي ستجرى بموجبها عملية الاستفتاء على مشروع الدستور.

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