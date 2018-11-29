ليبياـالآن| الغارة التي نفذها طيران مجهول على منطقة قرب #العوينات الواقعة شما…

#ليبياـالآن| الغارة التي نفذها طيران مجهول على منطقة قرب #العوينات الواقعة شمالي #غت القريبة من الحدود #الجزائرية، استهدفت عناصر من تنظيم #القاعدة، وقتلت نحو ١٦ شخصًا يعتقد أنهم من المنضمين للتنظيم.

ولم تشر أي جهة مسؤوليتها عن القصف الذي يعتقد أن مصدره “آفريكوم”.