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#ليبياـالآن| الغارة التي نفذها طيران مجهول على منطقة قرب #العوينات الواقعة شما…

تم النشر منذُ 48 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| الغارة التي نفذها طيران مجهول على منطقة قرب #العوينات الواقعة شمالي #غت القريبة من الحدود #الجزائرية، استهدفت عناصر من تنظيم #القاعدة، وقتلت نحو ١٦ شخصًا يعتقد أنهم من المنضمين للتنظيم.
ولم تشر أي جهة مسؤوليتها عن القصف الذي يعتقد أن مصدره “آفريكوم”.

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