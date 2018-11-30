ليبيا_الآن | باشرت سيارات شفط المياه في بلدية #عين_زارة بأعمال سحب المياه الم…

#ليبيا_الآن | باشرت سيارات شفط المياه في بلدية #عين_زارة بأعمال سحب المياه المتراكمة جراء سقوط أمطار غزيرة على المحاور الرئيسية، والشوارع العامة، لمنع وقوع الحوادث.



