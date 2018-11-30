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#ليبيا_الآن | باشرت سيارات شفط المياه في بلدية #عين_زارة بأعمال سحب المياه الم…

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | باشرت سيارات شفط المياه في بلدية #عين_زارة بأعمال سحب المياه المتراكمة جراء سقوط أمطار غزيرة على المحاور الرئيسية، والشوارع العامة، لمنع وقوع الحوادث.


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