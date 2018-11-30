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#ليبيا_الآن | زار رئيس المجلس التسييرى لبلدية #بنغازي الصقر بوجواري مركز بنغاز…

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | زار رئيس المجلس التسييرى لبلدية #بنغازي الصقر بوجواري مركز بنغازي الطبي، حيث استقبله مدير المركز د. عبدالكريم القبائلي، لتفقد الأقسام. واجتمع بوجواري مع مديري الأقسام، لمناقشة سير عمل المركز، واحتياجاته، والخدمات الطبية التي يقدمها.




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