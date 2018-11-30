ليبيا_الآن | #فيديو | ندوة اللجنة المركزية للدورة الانتخابية الثانية لانتخابا…



#ليبيا_الآن | #فيديو | ندوة اللجنة المركزية للدورة الانتخابية الثانية لانتخابات المجالس البلدية، بعنوان انتخابات المجالس البلدية “التشريعات والإجراءات”، والتي انعقدت في مدينة #طرابلس، وتناولت مؤسسات المجتمع المدني ودورها في دعم وإنجاح العملية الانتخابية، وضعية البلديات وجدولة مواعيد إنتهاء ولايتها القانونيه والبلديات المستحدثه والصعوبات والتحديات التي تواجه اللجنة المركزية، التجارب والخبرات الدولية (تقديم منظمة الأمم المتحدة UNDP والمنظمة الدوليه للنظم الإنتخابية IFES، التجربة التونسية في الانتخابات البلدية(تقديم نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات التونسيه)، الدروس المستفادة من الدورة الانتخابية السابقة والرؤى المستقبلية وتأثير النظام الإنتخابي علي إنجاح العمليه الإنتخابيه وأداء المجلس البلدي وإستقرار البلديه، مناقشة القرار 1363كأساس للعملية الانتخابية الدورة الانتخابية الثانية والتأثيرات الناجمة عن تطبيقه، وتأمين العملية الانتخابية وتوفير الدعم اللوجستي لتنفيذها.