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#ليبيا_الآن | أعلنت اللجنة المركزية لإنتخابات المجالس البلدية عن فتح باب تسجيل …

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أعلنت اللجنة المركزية لإنتخابات المجالس البلدية عن فتح باب تسجيل الناخبين للبلديات منتهية الولاية القانونية، إبتداءًا من يوم الإثنين 12/12/2018.

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