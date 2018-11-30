#ليبيا_الآن | أعلنت اللجنة المركزية لإنتخابات المجالس البلدية عن فتح باب تسجيل الناخبين للبلديات منتهية الولاية القانونية، إبتداءًا من يوم الإثنين 12/12/2018.
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