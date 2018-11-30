ليبيا_الآن | إختتمت وزارة العمل دورة تمكين المرأة الليبية في القطاع العام، بال…

#ليبيا_الآن | إختتمت وزارة العمل دورة تمكين المرأة الليبية في القطاع العام، بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي، والتي أُقيمت في بلدية #مصراتة واستمرت لثمانية أيام، بمشاركة أكثر من 60 متدربة من ستة عشر قطاعاً عاملاً في البلدية، وعضوات الفريق النسائي بالبلدية.تناولت الدورة برامج تنمية وتطوير المهارات، والقدرة على التخطيط والإدارة، والتعامل في إطار محيط العمل.











