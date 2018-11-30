ليبيا_الآن | قدّم سفير #ليبيا مرعي العوامي أوراق اعتماده للملك وليم ڨيليم ألك…

#ليبيا_الآن | قدّم سفير #ليبيا مرعي العوامي أوراق اعتماده للملك وليم ڨيليم ألكساندر أمير أورانج ملك #هولندا كسفير فوق العادة لليبيا لدى مملكة هولندا، خلال مراسم رسمية في قصر بلس نورداين في العاصمة الهولندية #لاهاي.









