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#ليبيا_الآن | قدّم سفير #ليبيا مرعي العوامي أوراق اعتماده للملك وليم ڨيليم ألك…

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | قدّم سفير #ليبيا مرعي العوامي أوراق اعتماده للملك وليم ڨيليم ألكساندر أمير أورانج ملك #هولندا كسفير فوق العادة لليبيا لدى مملكة هولندا، خلال مراسم رسمية في قصر بلس نورداين في العاصمة الهولندية #لاهاي.





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