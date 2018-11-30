#ليبيا_الآن | بحث وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف مع آمر القوات الخاصة في الجيش اللواء ونيسغبوخمادة الأوضاع الأمنية للبلاد. وناقش اللقاء نتائج زيارة بوشناف إلى بلدية #تازربو التي تعرضت لهجوم إرهابي خلال الأيام الماضية، وآليات تعزيز الأمن في مختلف مدن ومناطق #ليبيا.