ليبيا_الآن | قال وزير خارجية #السودان الدرديري محمد أحمد في نهاية المؤتمر الذ…

#ليبيا_الآن | قال وزير خارجية #السودان الدرديري محمد أحمد في نهاية المؤتمر الذي انعقد في مدينة #الخرطوم، أن هناك مجهودات تُبذل لإيجاد ذراع أمنية لمجموعة دول جوار #ليبيا مكتملة، موضحًا أن الهدف من تكوين هذه الذراع الأمنية هو التصدي للتحديات الأمنية والخروقات على الحدود الليبية.