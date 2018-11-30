ليبيا_الآن | قال وزير خارجية #السودان الدرديري محمد أحمد في نهاية المؤتمر الذ…

#ليبيا_الآن | قال وزير خارجية #السودان الدرديري محمد أحمد في نهاية المؤتمر الذي انعقد في مدينة #الخرطوم، أن هناك مجهودات تُبذل لإيجاد ذراع أمنية لمجموعة دول جوار #ليبيا مكتملة، موضحًا أن الهدف من تكوين هذه الذراع الأمنية هو التصدي للتحديات الأمنية والخروقات على الحدود الليبية.
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