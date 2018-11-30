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#ليبيا_الآن | قال وزير خارجية #السودان الدرديري محمد أحمد في نهاية المؤتمر الذ…

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | قال وزير خارجية #السودان الدرديري محمد أحمد في نهاية المؤتمر الذي انعقد في مدينة #الخرطوم، أن هناك مجهودات تُبذل لإيجاد ذراع أمنية لمجموعة دول جوار #ليبيا مكتملة، موضحًا أن الهدف من تكوين هذه الذراع الأمنية هو التصدي للتحديات الأمنية والخروقات على الحدود الليبية.

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