عاجل

#عاجل| الافريكوم : الغارة أسفرت عن مقتل11 عنصر من تنظيم القاعدة وتدمير 3 مركبات…

تم النشر منذُ 31 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#عاجل|
الافريكوم : الغارة أسفرت عن مقتل11 عنصر من تنظيم القاعدة وتدمير 3 مركبات.
#ليبيا

عن مصدر الخبر

ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك