#ليبيا_الآن| نظم الهلال الأحمر الليبي فرع #الكفرة، وبمشاركة مدرسة روضة المنال، برنامج دعم نفسى للأطفال، وقدم من خلال الأحتفال عدة نشاطات وفقرات والعاب ترفيهية.
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