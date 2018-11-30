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#ليبيا_الآن| نظم الهلال الأحمر الليبي فرع #الكفرة، وبمشاركة مدرسة روضة المنال،…

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| نظم الهلال الأحمر الليبي فرع #الكفرة، وبمشاركة مدرسة روضة المنال، برنامج دعم نفسى للأطفال، وقدم من خلال الأحتفال عدة نشاطات وفقرات والعاب ترفيهية.





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