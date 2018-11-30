#ليبيا_الآن| نظم الهلال الأحمر الليبي فرع #الكفرة، وبمشاركة مدرسة روضة المنال، برنامج دعم نفسى للأطفال، وقدم من خلال الأحتفال عدة نشاطات وفقرات والعاب ترفيهية.









