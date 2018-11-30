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#الرائد_أخبار منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” تفيد، الجمعة، بأن الأطفا…

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#الرائد_أخبار

منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” تفيد، الجمعة، بأن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم أقل من سنة إلى سن 15 في مختلف أنحاء ليبيا 15 سيُطعّمون خلال 8 أيام ضد الحصبة، والحصبة الألمانية، وشلل الأطفال، بالإضافة إلى جرعة فيتامين (أ).
#ليبيا

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ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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