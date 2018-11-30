الرائد_أخبار منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” تفيد، الجمعة، بأن الأطفا…

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منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” تفيد، الجمعة، بأن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم أقل من سنة إلى سن 15 في مختلف أنحاء ليبيا 15 سيُطعّمون خلال 8 أيام ضد الحصبة، والحصبة الألمانية، وشلل الأطفال، بالإضافة إلى جرعة فيتامين (أ).

#ليبيا