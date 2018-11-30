منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” تفيد، الجمعة، بأن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم أقل من سنة إلى سن 15 في مختلف أنحاء ليبيا 15 سيُطعّمون خلال 8 أيام ضد الحصبة، والحصبة الألمانية، وشلل الأطفال، بالإضافة إلى جرعة فيتامين (أ).
#ليبيا
#الرائد_أخبار منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” تفيد، الجمعة، بأن الأطفا…
منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” تفيد، الجمعة، بأن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم أقل من سنة إلى سن 15 في مختلف أنحاء ليبيا 15 سيُطعّمون خلال 8 أيام ضد الحصبة، والحصبة الألمانية، وشلل الأطفال، بالإضافة إلى جرعة فيتامين (أ).
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