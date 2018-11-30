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#ليبيا_الآن| شارك وفد ليبي برئاسة لطفي المغربي وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخا…

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| شارك وفد ليبي برئاسة لطفي المغربي وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق، يومي 26-27 نوفمبر، بالإجتماع الوزاري لإعادة تفعيل مسار نواكشوط للأمن والسلم بمنطقة الساحل والصحراء، بمشاركة الدول الأحد عشر الأعضاء بمسار نواكشوط، #بواغادوغو عاصمة بوركينا فاسو.





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