ليبيا_الآن| شارك وفد ليبي برئاسة لطفي المغربي وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخا…

#ليبيا_الآن| شارك وفد ليبي برئاسة لطفي المغربي وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق، يومي 26-27 نوفمبر، بالإجتماع الوزاري لإعادة تفعيل مسار نواكشوط للأمن والسلم بمنطقة الساحل والصحراء، بمشاركة الدول الأحد عشر الأعضاء بمسار نواكشوط، #بواغادوغو عاصمة بوركينا فاسو.









