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#ليبيا_الآن| بحث وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة، الي…

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بحث وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة، اليوم الجمعة، ومراقبي التعليم ببلديات الجنوب الليبي، آلية عمل المراقبات، والبدء بتطبيق الملاك الوظيفي بالمؤسسات التعليمية، وتنظيم الاحتياط العام، للعام الدراسي 2019/2018م.




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