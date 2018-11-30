ليبيا_الآن| بحث وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة، الي…

#ليبيا_الآن| بحث وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة، اليوم الجمعة، ومراقبي التعليم ببلديات الجنوب الليبي، آلية عمل المراقبات، والبدء بتطبيق الملاك الوظيفي بالمؤسسات التعليمية، وتنظيم الاحتياط العام، للعام الدراسي 2019/2018م.
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