ليبيا_الآن| صرح مدير إدارة التفتيش والمتابعة عمر التطوير، اليوم الجمعة، أن قرا…

#ليبيا_الآن| صرح مدير إدارة التفتيش والمتابعة عمر التطوير، اليوم الجمعة، أن قرار إلغاء التبعية الإدارية والفنية لجميع مكاتب التفتيش والمتابعة بجميع المستشفيات والمراكز والجهات التابعة للوزارة؛ لتؤول تبعيتها إلى إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة؛ لتطبيق الإجراءات بشكل صارم.