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#ليبيا_الآن| أصدر مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة، قرار رقم (750) لسنة 20…

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أصدر مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة، قرار رقم (750) لسنة 2018م، بإعتماد مستشفى #الزنتان العام؛ كمستشفى تعليمي.

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