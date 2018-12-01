ليبيا_الآن | إلتقى رئيس المجلس التسييري لبلدية #بنغازي الصقر بوجواري رئيس لجن…

#ليبيا_الآن | إلتقى رئيس المجلس التسييري لبلدية #بنغازي الصقر بوجواري رئيس لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري علي الطيب، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية في المصلحة عاطف أبوخزام، ورئيس فرع المصلحة في بنغازي فرج فطيش، لبحث سُبل تفعيل مصلحة التسجيل العقاري ولو بشكلٍ جزئي، وتوفير قطع أراضي للمواطنين للسكن.
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