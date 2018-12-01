#ليبيا_الآن | نعت قوة الردع الخاصة التابعة لداخلية حكومة الوفاق فضـل يونس فضـل، أحد عناصرها، بعد مقتله إثر تعرضه لإطلاق نارٍ من قبل مجهولين قبل يومين. يُذكر أن فضل يبلغ من العمر 20 عامًا، و من ضمن عناصر الكتيبة 20/20 التابعة للقوة.