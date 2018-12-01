ليبيا_الآن | إلتقى نائب رئيس مجلس النواب فوزي النويري رئيس المفوضية العليا للإ…

#ليبيا_الآن | إلتقى نائب رئيس مجلس النواب فوزي النويري رئيس المفوضية العليا للإنتخابات عماد السايح في مقر المفوضية العليا للإنتخابات في #طرابلس، وسلّمه قانون الإستفتاء على الدستور الدائم للبلاد الذي تم المصادقة عليه الإثنين الماضي من قبل رئاسة مجلس النواب عقب التعديل الدستوري العاشر.



