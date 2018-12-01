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#ليبيا_الآن | إلتقى نائب رئيس مجلس النواب فوزي النويري رئيس المفوضية العليا للإ…

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إلتقى نائب رئيس مجلس النواب فوزي النويري رئيس المفوضية العليا للإنتخابات عماد السايح في مقر المفوضية العليا للإنتخابات في #طرابلس، وسلّمه قانون الإستفتاء على الدستور الدائم للبلاد الذي تم المصادقة عليه الإثنين الماضي من قبل رئاسة مجلس النواب عقب التعديل الدستوري العاشر.


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