ليبيا_الآن | إلتقى نائب رئيس مجلس النواب فوزي النويري رئيس المفوضية العليا للإ…

#ليبيا_الآن | إلتقى نائب رئيس مجلس النواب فوزي النويري رئيس المفوضية العليا للإنتخابات عماد السايح في مقر المفوضية العليا للإنتخابات في #طرابلس، وسلّمه قانون الإستفتاء على الدستور الدائم للبلاد الذي تم المصادقة عليه الإثنين الماضي من قبل رئاسة مجلس النواب عقب التعديل الدستوري العاشر.
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