ليبيا_الآن | صعد إجمالي إيرادات مبيعات النفط الخام الليبي، إضافة إلى الغاز وال…

#ليبيا_الآن | صعد إجمالي إيرادات مبيعات النفط الخام الليبي، إضافة إلى الغاز والمكثفات، 73% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على أساس شهري، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط في #ليبيا، وبلغ إجمالي إيرادات المبيعات 2.87 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار، وهي أعلى عائدات شهرية محققة منذ بداية 2018.