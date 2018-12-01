ليبيا_الآن | صعد إجمالي إيرادات مبيعات النفط الخام الليبي، إضافة إلى الغاز وال…

#ليبيا_الآن | صعد إجمالي إيرادات مبيعات النفط الخام الليبي، إضافة إلى الغاز والمكثفات، 73% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على أساس شهري، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط في #ليبيا، وبلغ إجمالي إيرادات المبيعات 2.87 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار، وهي أعلى عائدات شهرية محققة منذ بداية 2018.
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