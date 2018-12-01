عاجل

#ليبيا_الآن | أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إغلاق عدد من موانئ تصدير النفط الخام …

تم النشر منذُ 56 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إغلاق عدد من موانئ تصدير النفط الخام في البلاد بسبب سوء الأحوال الجوية، وتأجيل عمليات التحميل في الوقت الحالي. حيث توقفت العمليات في موانئ #رأس_لانوف، و #الزويتينة، و #الزاوية، و #السدرة بشكلٍ كامل. وقد انخفض الإنتاج بمقدار 150 ألف برميل في اليوم.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك