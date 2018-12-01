#ليبيا_الآن | أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إغلاق عدد من موانئ تصدير النفط الخام في البلاد بسبب سوء الأحوال الجوية، وتأجيل عمليات التحميل في الوقت الحالي. حيث توقفت العمليات في موانئ #رأس_لانوف، و #الزويتينة، و #الزاوية، و #السدرة بشكلٍ كامل. وقد انخفض الإنتاج بمقدار 150 ألف برميل في اليوم.