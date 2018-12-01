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#ليبيا_الآن | زار وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف بلدية…

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | زار وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف بلدية #تازربو، وأكّد أن الحكومة لا تهرب من مسؤولياتها وتعمل في أسوأ الظروف، مضيفًا بأنه لم يأتي ليقدّم واجب العزاء، لأن الحكومة المؤقتة تتشارك أخذ العزاء بالشهداء، ووجوده لمشاطرة فخر الدفاع عن #ليبيا.





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