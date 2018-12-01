ليبيا_الآن | استقبل المنسق الاجتماعي للقيادة العامة في بلدية #جالو اجويلي الس…

#ليبيا_الآن | استقبل المنسق الاجتماعي للقيادة العامة في بلدية #جالو اجويلي السنوسي التواتي وعميد بلدية جالو شعيب الامين وفد القيادة العامة للجيش الليبي، حيث أكّد الأمين دعم المدينة المستمر للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. من جانبه أشاد الناطق بإسم القيادة العامة العقيد أحمد المسماري، بالجهود التي تبذلها بلدية جالو في مساندة الاجهزة الامنية.
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