ليبياـالآن| جدد “عقيلة صالح”، رئيس مجلس النواب #الليبي، دعوته إلى لجنتي الحو…

#ليبياـالآن| جدد “عقيلة صالح”، رئيس مجلس النواب #الليبي، دعوته إلى لجنتي الحوار إلى سرعة إتمام إجراءات تشكيل المجلس الرئاسي، وفقًا للقانون الجديد الذي ينص على أن يضم المجلس الرئاسي رئيس ونائبين.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن | #فيديو | ضبط الحرس البلدي #سوق_الجمعة خلال جولته بالتعاون مع لج…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#ليبيا_الآن | #فيديو | بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني سير عمل هيئة الإ…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#الرائد_منوعات المادة 43 في مشروع الدستور”حق الاجتماع والتجمع والتظاهر”. #ليبي…
تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبيا_الآن | #فيديو | الحرس البلدي #سوق_الجمعة خلال جولته بالتعاون مع لجنة ا…
تم النشر منذُ 3 ساعات
أضف تعليقـك