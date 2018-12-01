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#ليبياـالآن| جدد “عقيلة صالح”، رئيس مجلس النواب #الليبي، دعوته إلى لجنتي الحو…

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| جدد “عقيلة صالح”، رئيس مجلس النواب #الليبي، دعوته إلى لجنتي الحوار إلى سرعة إتمام إجراءات تشكيل المجلس الرئاسي، وفقًا للقانون الجديد الذي ينص على أن يضم المجلس الرئاسي رئيس ونائبين.

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