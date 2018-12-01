ليبياـالآن| اعتمدت مؤسسة “حقول حرة” المعنية بنزع الألغام ومخلفات الحروب في #ل…

#ليبياـالآن| اعتمدت مؤسسة “حقول حرة” المعنية بنزع الألغام ومخلفات الحروب في #ليبيا، ثلاث فرق لتوعية من مخاطر الألغام ومخلفات الحرب في مدن #يفرن و #الأصابعة و #غريان في الجبل الغربي.
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