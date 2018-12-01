ليبياـالآن| رويترز: على الرغم من تحقيق #ليبيا تقدمًا في إنتاج النفط، إلا أن ا…

#ليبياـالآن| رويترز: على الرغم من تحقيق #ليبيا تقدمًا في إنتاج النفط، إلا أن الاحتجاجات العمالية قد تهدد بخفض الإنتاج. إذ شهدت 9 حقول نفطية احتجاجات عمّالة للمطالبة بتنفيذ قرار زيادة المرتبات والإنجاز في ملف التأمين الصحي للعاملين في قطاع الصناعات النفطية.