ليبياـالآن| رويترز: على الرغم من تحقيق #ليبيا تقدمًا في إنتاج النفط، إلا أن ا…

#ليبياـالآن| رويترز: على الرغم من تحقيق #ليبيا تقدمًا في إنتاج النفط، إلا أن الاحتجاجات العمالية قد تهدد بخفض الإنتاج. إذ شهدت 9 حقول نفطية احتجاجات عمّالة للمطالبة بتنفيذ قرار زيادة المرتبات والإنجاز في ملف التأمين الصحي للعاملين في قطاع الصناعات النفطية.
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