ليبياـالآن| وزير الداخلية في الحكومة #الليبية المؤقتة “إبراهيم بوشناف”: عنا…

#ليبياـالآن| وزير الداخلية في الحكومة #الليبية المؤقتة “إبراهيم بوشناف”: عناضر تنظيم #داعش الإرهابي الذين هاجموا بلدية #تازربو خلال الأيام القليلة الماضية، تسللوا للبلدية في شكل أفراد يرتدون زي الجيش ويستقلون سيارات مموهة.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبياـالآن| “فائز السراج” يصل العاصمة #الأردنية عمّان في زيارة رسمية للاجتماع…
تم النشر منذُ 1 دقيقة
#ليبياـالآن| اعتمدت مؤسسة “حقول حرة” المعنية بنزع الألغام ومخلفات الحروب في #ل…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
بشرط الا يتزوج بثانية.. بند غير مسبوق بأحد عقود الزواج بـ”غزة” يحدث جدلاً واسعاً
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#ليبياـالآن| جدد “عقيلة صالح”، رئيس مجلس النواب #الليبي، دعوته إلى لجنتي الحو…
تم النشر منذُ 3 ساعات
أضف تعليقـك