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#ليبياـالآن| وزير الداخلية في الحكومة #الليبية المؤقتة “إبراهيم بوشناف”: عنا…

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| وزير الداخلية في الحكومة #الليبية المؤقتة “إبراهيم بوشناف”: عناضر تنظيم #داعش الإرهابي الذين هاجموا بلدية #تازربو خلال الأيام القليلة الماضية، تسللوا للبلدية في شكل أفراد يرتدون زي الجيش ويستقلون سيارات مموهة.

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