ليبياـالآن| ألقى عناصر من شرطة #شحات القبض على ثلاثة مواطنين متورطين بسرقة مب…

#ليبياـالآن| ألقى عناصر من شرطة #شحات القبض على ثلاثة مواطنين متورطين بسرقة مبلغ مالي يقدر بخمسة آلاف د.ل ومسروقات أخرى من عمال وافدين ومقيمين في المدينة. بعد تلقي مركز الشرطة بلاغاً من بعض العمال المقيمين بأنهم تعرضوا للسرقة من داخل منزلهم.



