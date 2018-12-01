ليبياـالآن| وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق: استئناف علاج #الليبيين المصاب…

#ليبياـالآن| وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق: استئناف علاج #الليبيين المصابين ب، #السرطان والذين يتلقون العلاج بمركز الحسين للسرطان في #الأردن بدءًا من يوم غد الأحد.