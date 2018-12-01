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#ليبياـالآن| وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق: استئناف علاج #الليبيين المصاب…

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق: استئناف علاج #الليبيين المصابين ب، #السرطان والذين يتلقون العلاج بمركز الحسين للسرطان في #الأردن بدءًا من يوم غد الأحد.

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