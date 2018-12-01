ليبياـالآن| أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان #ليبيا في بيان لها، تصاعد حال…

#ليبياـالآن| أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان #ليبيا في بيان لها، تصاعد حالات القتل خارج نطاق القانون والاغتيالات التي شهدتها #طرابلس خلال الاسبوع الماضي والتي بلغت 8 حالات قتل واغتيال، و التي استهدفت عناصر جماعات وتشكيلات مسلحة ومواطنين مدنيين في احتكام واضح لسياسة استفاء الحق بذات و عدم الاحتكام للإطار القانوني في محاسبة الجناة من خلال اللجوء إلى القضاء .

وطالب البيان وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ومكتب النائب العام باتخاذ التدابير اللازمة في فتح تحقيقات شاملة وشفافة حيال هذه الاغتيالات والقتل خارج نطاق القانون و تحديد هوية مرتكبي هذه الجرائم وضمان ملاحقتهم محاسبتهم .