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#ليبياـالآن| أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان #ليبيا في بيان لها، تصاعد حال…

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان #ليبيا في بيان لها، تصاعد حالات القتل خارج نطاق القانون والاغتيالات التي شهدتها #طرابلس خلال الاسبوع الماضي والتي بلغت 8 حالات قتل واغتيال، و التي استهدفت عناصر جماعات وتشكيلات مسلحة ومواطنين مدنيين في احتكام واضح لسياسة استفاء الحق بذات و عدم الاحتكام للإطار القانوني في محاسبة الجناة من خلال اللجوء إلى القضاء .
وطالب البيان وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ومكتب النائب العام باتخاذ التدابير اللازمة في فتح تحقيقات شاملة وشفافة حيال هذه الاغتيالات والقتل خارج نطاق القانون و تحديد هوية مرتكبي هذه الجرائم وضمان ملاحقتهم محاسبتهم .

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قناة الان

قناة الان

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